Лавров и глава МИД Турции рассмотрели варианты поставок зерна, не зависящие от Киева и Запада - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудил итоги совместной работы Москвы и Анкары в рамках "зерновой сделки", сообщили во вторник в МИД России.

"В качестве альтернативы "черноморской инициативе" министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.