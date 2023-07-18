Лавров и глава МИД Турции рассмотрели варианты поставок зерна, не зависящие от Киева и Запада - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудил итоги совместной работы Москвы и Анкары в рамках "зерновой сделки", сообщили во вторник в МИД России.
"В качестве альтернативы "черноморской инициативе" министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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