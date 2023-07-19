Москва и Анкара подтвердили готовность прилагать согласованные усилия в интересах обеспечения глобальной продбезопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Мехмет Самсар обсудили вопросы прекращения реализации "зерновой сделки" и позицию России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в среду.
"С российской стороны было вновь подчеркнуто, что отсутствие прогресса в выполнении Меморандума Россия - ООН стало одной из главных причин нашего принципиального решения о прекращении "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия после истечения срока ее действия 17 июля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Подтверждена нацеленность России и Турции продолжать прилагать согласованные усилия в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности, уделяя особое внимание помощи наиболее нуждающимся странам Африки", - отметили на Смоленской площади.
Встреча в развитие телефонного разговора главы МИД Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом прошла по просьбе турецкого посла.
"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекал 17 июля.
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