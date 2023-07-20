Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9078 RUR   0.0187 GBR   2.2005 TRY   0.0633

Цена на нефть

19.07 $/bbl +/- WTI 75.29 -0.37 Brent 79.46 -0.17

Регион 20.07.2023 11:36

Пашинян рассказал о некоторых деталях переговоров с Алиевым в Брюсселе

Трехсторонняя встреча в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем не дала каких-либо конкретных результатов по вопросу «открытия» Лачинской дороги, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"15 июля в Брюсселе состоялась моя трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана и главой Евросовета, которая, к сожалению, не дала каких-либо конкретных результатов по вопросу открытия Лачинского коридора", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

Он также заявил, что несмотря на отсутствие конкретных результатов, "необходимо продолжать переговоры и прилагать активные усилия в поиске взаимоприемлемых решений".

Пашинян отметил также, что делимитация границ между Арменией и Азербайджаном должна быть осуществлена на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и "в предстоящем времени должна быть конкретизирована картографическая основа этих работ".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА, ОЦЕНКА


Похожие новости


Главы МИД стран ЕС на заседании в четверг обсудят усилия Евросоюза по нормализации отношений между Баку и Ереваном ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Лачине и Нахчыване - Минобороны ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана Мишель назвал плодотворной встречу с Алиевым и Пашиняном Завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении В Брюсселе началась встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна Премьер Армении и глава Евросовета обсудили вопросы армяно-азербайджанского урегулирования Азербайджанские военные пресекли попытку НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана - Минобороны Международный суд продолжает разоблачать армянскую ложь - МИД Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az