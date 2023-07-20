Пашинян рассказал о некоторых деталях переговоров с Алиевым в Брюсселе

Трехсторонняя встреча в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем не дала каких-либо конкретных результатов по вопросу «открытия» Лачинской дороги, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"15 июля в Брюсселе состоялась моя трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана и главой Евросовета, которая, к сожалению, не дала каких-либо конкретных результатов по вопросу открытия Лачинского коридора", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

Он также заявил, что несмотря на отсутствие конкретных результатов, "необходимо продолжать переговоры и прилагать активные усилия в поиске взаимоприемлемых решений".

Пашинян отметил также, что делимитация границ между Арменией и Азербайджаном должна быть осуществлена на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и "в предстоящем времени должна быть конкретизирована картографическая основа этих работ".