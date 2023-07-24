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Внешняя политика 24.07.2023 19:10

Байрамов отправился с рабочим визитом в Москву

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился с рабочим визитом в Россию.

"В рамках визита на 25 июля запланировано проведение двусторонней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Ранее МИД России сообщил, что в ходе двусторонней беседы Лаврова с Байрамовым планируется сосредоточиться на обсуждении актуальных вопросов российско-азербайджанской повестки в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, РОССИЯ, ВИЗИТ


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