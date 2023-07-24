Нефть усилила подъем

Рост цен на нефть ускорился вечером в понедельник на ожиданиях сокращения предложения топлива на мировом рынке во втором полугодии.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 подорожали на $0,96 (1,18%) - до $82,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,04 (1,35%) - до $78,11 за баррель.

По итогам прошлой недели WTI и Brent подорожали на 2,3% и 1,5% соответственно, завершив в плюсе четвертую неделю подряд. Подъем зафиксирован, несмотря на восстановление курса доллара, что "говорит о том, что ограничения поставок, как и было задумано ОПЕК+, оказывают нужный эффект в плане создания повышательного давления на цены", отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Эксперт также отметил, что некоторые трейдеры могут начать сокращать позиции в рисковых активах в преддверии заседания Федрезерва, итоги которого станут известны в среду.

Экономисты практически полностью уверены в том, что ФРС снова повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, однако многие полагают, что это повышение станет последнем в текущем цикле, начавшемся в марте 2022 года.

"Если сигналы Федрезерва не совпадут с ожиданиями "еще одно повышение и все", такое несоответствие может стать источником повышенной волатильности", - написал Уотерер.