Brent подорожает до $86 за баррель к концу года на фоне рекордного спроса - Goldman

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group.
Дефицит нефти образуется уже во второй половине года, при этом в третьем квартале он составит 2 млн баррелей в сутки (б/с), заявил в интервью CNBC Даан Струйвен, глава подразделения Goldman по исследованию нефтяных рынков.
Несмотря на существенное увеличение объемов добычи в США (на 1 млн б/с за последний год), темпы роста будут снижаться и начиная с третьего квартала составят всего 200 тыс. б/с, что связано с сокращением числа буровых установок в стране, отметил Струйвен.
В последние недели этот показатель, используемый в качестве индикатора буровой активности и оценки будущего объема добычи, достиг минимума за 16 месяцев, снизившись на 15% по сравнению с пиковым значением конца 2022 года, говорится в исследовании компании Baker Hughes Co. За минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 7 единиц до 530.
Еще один важный фактор - отсутствие заметного прогресса по итогам завершившейся на выходных встречи министров энергетики стран G20. Участники не пришли к соглашению в вопросе о постепенном отказе от ископаемого топлива и перспективах чистой энергетики, что свидетельствует о высокой неопределенности в отношении долгосрочного спроса на нефть, подчеркнул Струйвен.
В июне Международное энергетическое агентство также спрогнозировало рост мирового спроса на нефть в этом году, ожидая увеличения на 2,4 млн б/с. В рамках прогнозируемого во втором полугодии прироста на долю Индии и Китая совокупно придется 2 млн б/с, считает генсекретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джозеф Макмонигл.
Байрамов отправился с рабочим визитом в Москву
Азербайджан поддерживает политику единого Китая - Алиев
Алиев считает отличными отношения Азербайджана и Китая, имеющими хорошие перспективы развития
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана
«Барби» заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установила годовой рекорд
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Замгоссекретаря США Венди Шерман уходит в отставку
Алжир выразил протест Дании и Швеции в связи с сожжениями Корана
КНДР запустила, вероятно, баллистическую ракету в сторону Японского моря
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
Были выбраны участники летней стажировки Yelo Bank
Azerconnect собрал журналистов по случаю Дня национальной печати
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС