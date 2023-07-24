Brent подорожает до $86 за баррель к концу года на фоне рекордного спроса - Goldman

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group.

Дефицит нефти образуется уже во второй половине года, при этом в третьем квартале он составит 2 млн баррелей в сутки (б/с), заявил в интервью CNBC Даан Струйвен, глава подразделения Goldman по исследованию нефтяных рынков.

Несмотря на существенное увеличение объемов добычи в США (на 1 млн б/с за последний год), темпы роста будут снижаться и начиная с третьего квартала составят всего 200 тыс. б/с, что связано с сокращением числа буровых установок в стране, отметил Струйвен.

В последние недели этот показатель, используемый в качестве индикатора буровой активности и оценки будущего объема добычи, достиг минимума за 16 месяцев, снизившись на 15% по сравнению с пиковым значением конца 2022 года, говорится в исследовании компании Baker Hughes Co. За минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 7 единиц до 530.

Еще один важный фактор - отсутствие заметного прогресса по итогам завершившейся на выходных встречи министров энергетики стран G20. Участники не пришли к соглашению в вопросе о постепенном отказе от ископаемого топлива и перспективах чистой энергетики, что свидетельствует о высокой неопределенности в отношении долгосрочного спроса на нефть, подчеркнул Струйвен.

В июне Международное энергетическое агентство также спрогнозировало рост мирового спроса на нефть в этом году, ожидая увеличения на 2,4 млн б/с. В рамках прогнозируемого во втором полугодии прироста на долю Индии и Китая совокупно придется 2 млн б/с, считает генсекретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джозеф Макмонигл.