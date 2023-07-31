Золото умеренно дорожает, заканчивает месяц рекордным ростом с марта

Цены на золото умеренно повышаются в понедельник и готовятся завершить месяц рекордным ростом с марта.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:30 повысились на 0,3%, до $2006 за тройскую унцию. Драгметалл с начала месяца подорожал более чем на 2%.

Поддержку золоту оказало снижение курса доллара к основным мировым валютам на фоне замедления инфляции в Штатах и ожиданий, что Федрезерв и другие регуляторы могут вскоре закончить цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

"Позитивная динамика золота стала следствием ожиданий, что Центробанки по всему миру приближаются к концу циклов повышения процентных ставок", - отметил аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается в ходе торгов на 0,03%. С начала июля индекс потерял порядка 0,9%.