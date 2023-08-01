В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом в 300 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО "R GROUP HOLDING" с уставным капиталом в 300 тыс. манатов.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Службе, компания прошла регистрацию 24 июня, ее официальным представителем является гражданин Швейцарии Рахман Халилов.
При этом ГНС не уточняет сферу деятельности этой компании.
Б.Рустамбеков
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