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Бизнес и законодательство 01.08.2023 12:06

В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом в 300 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО "R GROUP HOLDING" с уставным капиталом в 300 тыс. манатов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Службе, компания прошла регистрацию 24 июня, ее официальным представителем является гражданин Швейцарии Рахман Халилов.

При этом ГНС не уточняет сферу деятельности этой компании.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОМПАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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