В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом 100 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «YAŞIL ENERJİ ELEKTRİK STANSİYASI» с уставным капиталом в 100 тыс. манатов. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе, компания прошла регистрацию 1 июня, ее официальным представителем является Рамиз Велиев. Б.Рустамбеков

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