ГНС зарегистрировала NAS EXCHANGE с капиталом в 600 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «NAS EXCHANGE» с уставным капиталом в 600 тыс. манатов. «NAS EXCHANGE госрегистрацию в ГНС прошла 29 января 2024 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в службе. Официальным представителем компании является М.Гулиев. Отдел новостей

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