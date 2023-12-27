В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом в 1,5 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «A-Solutions Elektron Pul Təşkilati».
«Уставный капитал общества равен 1,5 млн манатов. Компания прошла госрегистрацию 27 ноября», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.
Официальным представителем компании является Азад Гусейнов.
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