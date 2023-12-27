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Бизнес и законодательство 27.12.2023 10:46

В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом в 1,5 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «A-Solutions Elektron Pul Təşkilati».

«Уставный капитал общества равен 1,5 млн манатов. Компания прошла госрегистрацию 27 ноября», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.

Официальным представителем компании является Азад Гусейнов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОМПАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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