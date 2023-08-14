Германия планирует выделять Украине до 5 млрд евро военной помощи ежегодно до 2027г

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что немецкое правительство включило поддержку Украины, в том числе военную помощь, в планировании бюджета до 2027 года.
«На следующие несколько лет мы уже твердо запланировали дальнейшую поддержку Украины при планировании нашего бюджета. Правительство уже согласовало это несколько недель назад, и я не сомневаюсь, что это также будет подтверждено нашим парламентом в ближайшие месяцы», - сказал Линднер на совместной пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко.
Он отметил, что планируемые 5 млрд евро военной помощи - это двусторонняя помощь.
Также министр финансов подчеркнул, что поддержка Украины Германией с начала российско-украинской войны составляет 22 млрд евро, из них 12 млрд евро - военная помощь.
Азербайджанские военные пресекли попытку провокации ВС Армении на границе
США выделяют $200 млн на военную помощь Украине
Анкара призвала Ереван поддержать предложение использовать дорогу Агдам-Ханкенди для доставки грузов в Карабах
Кофе подешевел до минимума за 7 месяцев в ожидании окончания сбора урожая в Бразилии
Розничные инвесторы Credit Suisse намерены оспорить в суде условия сделки с UBS - FT
В РФ упал учебный самолет Л-39, один человек погиб
Три человека погибли в результате взрыва на автозаправке на выезде из Махачкалы
Два человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в России
ГААД получит 11,9 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank объявляет о программе “Yelaw Boot Camp”
В ТуранБанк удобнее получить онлайн-кредит с SİMA
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС