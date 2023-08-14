Германия планирует выделять Украине до 5 млрд евро военной помощи ежегодно до 2027г

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что немецкое правительство включило поддержку Украины, в том числе военную помощь, в планировании бюджета до 2027 года.

«На следующие несколько лет мы уже твердо запланировали дальнейшую поддержку Украины при планировании нашего бюджета. Правительство уже согласовало это несколько недель назад, и я не сомневаюсь, что это также будет подтверждено нашим парламентом в ближайшие месяцы», - сказал Линднер на совместной пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Он отметил, что планируемые 5 млрд евро военной помощи - это двусторонняя помощь.

Также министр финансов подчеркнул, что поддержка Украины Германией с начала российско-украинской войны составляет 22 млрд евро, из них 12 млрд евро - военная помощь.