Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Гедабекском районе, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Обстрел велся из стрелкового оружия с позиций ВС Армении в населенных пунктах Гейшу и Шишгайа Басаркечарского района с 18:05 15 августа до 01:00 18 августа по позициям азербайджанской армии в населенном пункте Галакянд Гедабекского района», - отмечает оборонное ведомство.
Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.
Б.Рустамбеков
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