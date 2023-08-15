Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Гедабекском районе, сообщает Минобороны Азербайджана. «Обстрел велся из стрелкового оружия с позиций ВС Армении в населенных пунктах Гейшу и Шишгайа Басаркечарского района с 18:05 15 августа до 01:00 18 августа по позициям азербайджанской армии в населенном пункте Галакянд Гедабекского района», - отмечает оборонное ведомство. Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры. Б.Рустамбеков

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