Армения препятствует мирному процессу в регионе - Байрамов

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе разговора состоялось обсуждение текущей повестки сотрудничества двух стран, нормализация отношений между Баку и Ереваном и ситуация в регионе.

Байрамов отметил, что усиление Арменией военно-политических провокаций против Азербайджана вопреки международно-правовым нормам и принципам серьезно повлияло на нынешний процесс нормализации отношений между двумя странами.

Министр подчеркнул, что Армения продолжает манипулировать, якобы наличием «напряженной гуманитарной ситуацией» и «блокадой» и вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по урегулированию вопросов, связанных с удовлетворением потребностей армянских жителей с использованием Лачинской дороги и других альтернативных дорог, препятствует мирному процессу.

Министры также подчеркнули важность соблюдения обязательств установленных трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков