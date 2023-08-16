Минобороны Азербайджана вновь сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана вновь сообщило об обстреле в среду азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе азербайджано-армянской границы.

"16 августа, начиная с 18:20, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ)", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали, что 16 августа в 17:00 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирали Девелинского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской автономной республики.

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