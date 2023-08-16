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Карабах 16.08.2023 21:51

Азербайджанские военные пресекли попытку НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения - Минобороны

Азербайджанские военные в среду пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"16 августа примерно в 19:40 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Шушинского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены".

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Тэги: КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ


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