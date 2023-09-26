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Карабах 26.09.2023 11:17

Минобороны Азербайджана опубликовало новый список вооружений, конфискованных у армянских НВФ в Карабахе

Минобороны Азербайджана опубликовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных по состоянию на утро 26 сентября, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Согласно представленному списку, у армянских НВФ конфискованы следующая боевая техника, оружия и боеприпасы: Стрелковое оружие и гранатометы - 909 единиц, бронетехника - 22 единиц, артиллерийские орудия - 47 единиц, средства ПВО - 165 единиц, боеприпасы - 251,308 тыс. единиц, снаряжение и принадлежности - 1,674 тыс. единиц, оптические и другие приборы - 154 единицы, автомобильная техника - 75 единиц, прицепы - 21 единица.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, ВООРУЖЕНИЕ


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