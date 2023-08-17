Азербайджанские военные пресекли попытку НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения - Минобороны

Азербайджанские военные в четверг пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"17 августа примерно в 11:55 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ предприняли под огневым прикрытием попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", огневые точки подавлены.

Р.Керимов