В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана опровергли информацию Минобороны Армении об обстреле в четверг позиций вооруженных сил Армении со стороны ВС Азербайджана в районе азербайджано-армянской границы.
"Распространенная противоположной стороной информация об обстреле 17 августа с 21:15 до 21:30 позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Араздейен (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ) подразделениями азербайджанской армии не соответствует действительности", - говорится в сообщении военного ведомства.
"Мы решительно опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении", - заявили в Минобороны Азербайджана.
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