В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана опровергли информацию Минобороны Армении об обстреле в четверг позиций вооруженных сил Армении со стороны ВС Азербайджана в районе азербайджано-армянской границы. "Распространенная противоположной стороной информация об обстреле 17 августа с 21:15 до 21:30 позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Араздейен (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ) подразделениями азербайджанской армии не соответствует действительности", - говорится в сообщении военного ведомства. "Мы решительно опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении", - заявили в Минобороны Азербайджана. Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».