Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Позиции Азербайджанской Армии в Гедабекском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"20 августа в 00:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Шишгая Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Галаканд Гедабекского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры".

В.Алиев