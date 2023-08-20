Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.85 RUR   0.0182 GBR   2.1667 TRY   0.0627

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 81.25 +0.86 Brent 84.80 +0.68

Оборона 20.08.2023 12:04

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Позиции Азербайджанской Армии в Гедабекском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"20 августа в 00:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Шишгая Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Галаканд Гедабекского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры".

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Хикмет Гаджиев: «Статья в «France24» - грязная форма пропаганды, далекая от объективности и журналистской этики» Выяснение судьбы пропавших без вести является важной частью процесса примирения, но Армения скрывает эти факты - Гаджиев В Азербайджане арестовали армянского диверсанта, задержанного на границе, ему предъявлены обвинения по 6 статьям УК В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана ЕС призывает Баку и Ереван искать пути для нормализации отношений В Баку надеются, что Армения, наконец, станет конструктивной в переговорах о мире Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы Минобороны Азербайджана вновь сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы В Баку заявили, что представленное Ереваном видео не имеет отношения к инциденту с задержанием армянского диверсанта В Азербайджане возбудили дело по факту нарушения госграницы армянской разведывательно-диверсионной группой

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az