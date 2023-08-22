Азербайджанские военные пресекли попытку НФВ в Карабахе установить долговременные фортификационные сооружения

Азербайджанские военные пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения.
«22 августа примерно в 19:20 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Ходжалинского района», - сообщает Минобороны Азербайджана.
По информации ведомства, «в результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, эти работы были немедленно остановлены».
Р.Ахмедов
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