Токаев получил приглашение на встречу Байдена с лидерами стран Центральной Азии в сентябре в Нью-Йорке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение на встречу президента США Джо Байдена с лидерами Центральной Азии в сентябре в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Приглашение передал во время встречи в Астане председатель комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерс.

"Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений", - цитирует пресс-служба американского сенатора.

В ходе беседы Токаев выразил признательность президенту Байдену за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате "С5+1" на площадке Генеральной ассамблеи ООН в сентябре текущего года.

"Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической устойчивости и продвижения демократических ценностей. Я думаю, что нам удалось многого достичь, но, тем не менее, нужно идти дальше для укрепления взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", - отметил Токаев в ходе беседы.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, проинформировали в пресс-службе президента Казахстана.

Первый саммит "Центральная Азия - США" планируется на конец сентября, в дни открытия сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее СМИ сообщали, что власти пяти стран Центральной Азии получили приглашения на встречу с Байденом. В сообщениях отмечается, что это первый случай, когда переговоры в таком формате состоятся именно на уровне глав государств.