К апрелю 2024г в Кельбаджарском районе будут функционировать 10 малых ГЭС

В первом квартале 2024 года в Кельбаджарском районе Азербайджана будут функционировать 10 малых гидроэлектростанций общей мощностью 75,5 МВт, ежегодный потенциал производства энергии которых составит 230 миллионов киловатт-часов, было отмечено в пятницу в ходе церемонии открытия малых гидроэлектростанций "Чираг-1" и "Чираг-2" ОАО "Азерэнержи" в Кельбаджарском районе.
В открытии малых ГЭС "Чираг-1" и "Чираг-2", а также "Союгбулаг" (все - в Кельбаджарском районе - ИФ) в пятницу принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, отмечается в информации, размещенной на сайте главы государства.
В ходе церемонии открытия малых ГЭС "Чираг-1" и "Чираг-2" было отмечено, что, помимо этих энергообъектов, на сегодняшний день в Кельбаджарском районе реконструированы и сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Кельбаджар-1", "Гамышлы" и "Мейдан", также ведется строительство других малых гидроэлектростанций общей мощностью 48,3 МВт.
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