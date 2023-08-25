К апрелю 2024г в Лачинском районе будут функционировать 9 малых ГЭС

В первом квартале 2024 года в Лачинском районе Азербайджана будут функционировать девять гидроэлектростанций общей мощностью 65,5 МВт, ежегодный потенциал производства энергии которых составит 194 миллиона киловатт-часов, было отмечено в пятницу в ходе церемонии открытия малых гидроэлектростанций "Мишни" и "Алхаслы" ОАО "Азерэнержи" в Лачинском районе.

В открытии этих энергообъектов, расположенных на реке Хочаз, самом крупном притоке реки Хакари, принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, отмечается в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ходе церемонии было отмечено, что, наряду с электростанциями "Алхаслы" и "Мишни", а также "Агбулаг" (работы на которой подходят к концу), в Лачинском районе реконструированы и сданы в эксплуатацию пять малых ГЭС общей мощностью 40,5 МВт, ежегодный потенциал производства энергии которых составляет 120 миллионов киловатт-часов. В настоящее время продолжаются работы по реконструкции четырех станций.

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