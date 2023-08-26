Киев позитивно оценивает вероятность получения крылатых ракет от Германии

Власти Германии так или иначе примут решение в пользу поставки Украине ракет немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км, считает украинский министр обороны Алексей Резников, передает Die Welt. По его словам, он «очень оптимистичен» и верит в позитивный исход по этому вопросу.
«Не думаю, что на это уйдет целый год», — добавил Резников, не уточнив точных сроков передачи крылах ракет Украине.
11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.
В.Алиев
Те, кто молчал тридцать лет, или те, кто оправдывал армянскую оккупацию, теперь обвиняют нас - Алиев
Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, отмечает ее вклад в отношения Минска и Баку
Минобороны Азербайджана сообщило о пресечении очередной провокации ВС Армении
Бакметрополитен в I полугодии заработал на перевозках более 40 млн манатов
МВД направит свыше 500 тыс. манатов на строительство административного здания для одной из региональных структур
К апрелю 2024г в Лачинском районе будут функционировать 9 малых ГЭС
Турпоток в Турцию за 7 мес. вырос на 16%
Испанские власти настаивают на отставке оказавшегося в центре скандала главы футбольной федерации
В Джабраиле в ходе разминирования произошел взрыв запала снаряда, ранен миноискатель
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
«Nar» удостоен премии «Stevie»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС