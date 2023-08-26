Киев позитивно оценивает вероятность получения крылатых ракет от Германии

Власти Германии так или иначе примут решение в пользу поставки Украине ракет немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км, считает украинский министр обороны Алексей Резников, передает Die Welt. По его словам, он «очень оптимистичен» и верит в позитивный исход по этому вопросу.

«Не думаю, что на это уйдет целый год», — добавил Резников, не уточнив точных сроков передачи крылах ракет Украине.

11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

В.Алиев