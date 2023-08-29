Президент Ирана заявил о провале попыток изолировать страну на международной арене

Иранский президент Ибрахим Раиси во вторник заявил, что, несмотря на санкции, ряд стран не сумел добиться экономической и политической изоляции Ирана.

"Враги следовали двум стратегиям: пытались изолировать Иран от мира и вызвать разочарование у его граждан, но их планы провалились", - цитирует "Тасним" слова Раиси с пресс-конференции.

Он добавил, что членство государства в Шанхайской организации сотрудничества и приглашение вступить в БРИКС доказывают важность роли Тегерана в международной политике.

"Альянсы вроде Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС определенно эффективны против одностороннего подхода США", - добавил Раиси.

Кроме того, иранский президент раскритиковал страны Запада за организацию несколькими месяцами ранее общенациональной кибератаки на заправочные станции Ирана и подстрекательство граждан государства к восстанию.