Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения

Азербайджанские военные в четверг пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны установить долговременные фортификационные сооружения, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«31 августа примерно в 10:55 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что «в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены».

Р.Керимов