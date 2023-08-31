Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения

Азербайджанские военные в четверг пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны установить долговременные фортификационные сооружения, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
«31 августа примерно в 10:55 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что «в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены».
Р.Керимов
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