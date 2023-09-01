Минобороны Армении признало гибель четырех военных в результате перестрелки с ВС Азербайджана

Четверо армянских военнослужащих погибли, еще один ранен в результате перестрелки с ВС Азербайджана на границе, сообщает Минобороны Армении.

"С армянской стороны четыре погибших и один раненый. Данные погибших военнослужащих, а также сведения о состоянии здоровья раненого военнослужащего Министерство обороны опубликует позднее, предварительно уведомив в надлежащем, установленном порядке семьи военнослужащих", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Ранее ведомство сообщало о двух погибших и одном раненом.

Как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в военной провокации на границе. В результате обстрелов с армянской стороны ранения получили трое азербайджанских военных.