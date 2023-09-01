Минобороны Армении признало гибель четырех военных в результате перестрелки с ВС Азербайджана

Четверо армянских военнослужащих погибли, еще один ранен в результате перестрелки с ВС Азербайджана на границе, сообщает Минобороны Армении.
"С армянской стороны четыре погибших и один раненый. Данные погибших военнослужащих, а также сведения о состоянии здоровья раненого военнослужащего Министерство обороны опубликует позднее, предварительно уведомив в надлежащем, установленном порядке семьи военнослужащих", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.
Ранее ведомство сообщало о двух погибших и одном раненом.
Как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в военной провокации на границе. В результате обстрелов с армянской стороны ранения получили трое азербайджанских военных.
Армения сводит на нет усилия ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном - МИД Азербайджана
Сейчас очень удачное время для запуска активной фазы реинтеграции армян Карабаха в общество Азербайджана – эксперт
Глава Евросовета предлагает использовать дорогу через Агдам для снабжения Карабаха
Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца - Baker Hughes
Объемы грузоперевозок по ТМТМ могут вырасти в 5 раз, важно объединить усилия, в т.ч. с Азербайджаном - Токаев
Еврокомиссия может заблокировать сделку Booking по покупке Etraveli за 1,63 млрд евро
Еврокомиссия одобрила адаптированную вакцину против COVID-19 компании BioNTech-Pfizer
Пограничники Азербайджана в августе задержали более 50 нарушителей госграницы
В Азербайджане за 5 месяцев 2023г утроилось число кибератак на мобильные устройства - Лаборатория Касперского
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»
Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС