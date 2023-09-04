Путин и Эрдоган завершили переговоры в расширенном составе, они продлились 1,5 часа

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном составе завершились, сообщили в пресс-службе президента РФ.
Переговоры в широком составе длились порядка полутора часов. Далее лидеры продолжат общение в рамках рабочего завтрака.
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