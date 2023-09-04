Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента РФ Владимира Путина в ближайшее время посетить с визитом его страну.

"В самое кратчайшее время жду вас у себя", - сказал Эрдоган, прощаясь с российским коллегой по окончании их переговоров в Сочи.

Путин приглашение с удовольствием принял. "Спасибо, дорогой друг", - сказал он президенту Турции.