Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента РФ Владимира Путина в ближайшее время посетить с визитом его страну.
"В самое кратчайшее время жду вас у себя", - сказал Эрдоган, прощаясь с российским коллегой по окончании их переговоров в Сочи.
Путин приглашение с удовольствием принял. "Спасибо, дорогой друг", - сказал он президенту Турции.
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