Кулаков назначен новым командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе

Командующим российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным в Карабахском регионе Азербайджана, назначен генерал-майор Кирилл Кулаков. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
"С 3 сентября 2023 года командование российским миротворческим контингентом в Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича", - говорится в бюллетене Минобороны РФ.
Кулаков с марта 2017 года занимал должность командира Казанского высшего военного командного училища.
На посту командующего российскими миротворческими силами в Карабахе он сменил Александра Ленцова, назначенного на эту должность в апреле 2023 года.
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