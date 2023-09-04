Кулаков назначен новым командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе

Командующим российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным в Карабахском регионе Азербайджана, назначен генерал-майор Кирилл Кулаков. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

"С 3 сентября 2023 года командование российским миротворческим контингентом в Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича", - говорится в бюллетене Минобороны РФ.

Кулаков с марта 2017 года занимал должность командира Казанского высшего военного командного училища.

На посту командующего российскими миротворческими силами в Карабахе он сменил Александра Ленцова, назначенного на эту должность в апреле 2023 года.