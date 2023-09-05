Brent будет торговаться в диапазоне $90-100 за баррель до конца года

Цены на нефть могут продолжить подъем на фоне роста туристической активности в Китае и ограничения добычи странами ОПЕК+, считает глава инвесткомпании Black Gold Investors LLC Гэри Росс.

Нефть Brent, вероятно, будет торговаться в диапазоне $90-100 за баррель до конца 2023 года, заявил Росс в интервью S&P Global Commodity Insights в Сингапуре, где проходит международная конференция представителей нефтяной отрасли (APPEC).

Объем внутренних авиаперевозок в Китае уже составляет 110% от доковидных уровней, а международные перевозки восстановились до 75% от допандемийных показателей, отметил Росс.

"Мы, вероятно, увидим существенное увеличение спроса на авиационное топливо, которое лишь в Китае составит порядка 500 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

Активность автомобильных поездок также выглядит позитивно, путешествия на дальние расстояния совершаются преимущественно на машинах с бензиновыми двигателями, добавил он.

"Продажи бензина в Китае этим летом были просто ошеломляющими. Люди активно ездят на автомобилях. Уровень спроса в сравнении с прошлым годом будет впечатляющим", - отметил Росс.

Нефтяной рынок растет во вторник на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года, Brent поднялась выше отметки в $91 за баррель впервые с ноября прошлого года.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Россия также продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с), сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Росс полагает, что продление ограничений добычи странами ОПЕК+ приведет к существенному сокращению глобальных запасов нефти.