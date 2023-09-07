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АПК 07.09.2023 16:03

Саудовская Аравия в июле-августе стала лидером по закупкам зерна из РФ

Саудовская Аравия в первые два месяца сельхозгода (июль-август) стала лидером по закупкам российского зерна, сообщает Союз экспортеров зерна.

По его данным, она импортировала 1,323 млн тонн зерна, что почти в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (704 тыс. тонн).

Саудовская Аравия лидировала и в июле, импортировав 833 тыс. тонн, что в 2,6 раза больше, чем год назад (322 тыс. тонн).

На втором месте по итогам двух месяцев оказался Египет, который увеличил закупки на 12,1%, до 1,284 млн тонн с 1,145 млн тонн годом ранее. Тройку лидеров замыкает Турция, которая снизила импорт на 6,7%, до 1,283 млн тонн с 1,376 млн тонн соответственно.

В июле Турция была на втором месте (692 тыс. тонн против 602 тыс. тонн год назад), Египет - на третьем (503 тыс. тонн против 229 тыс. тонн).

В топ-5 ведущих покупателей за два месяца сельхозгода также вошли Иран, закупивший 1,127 млн тонн, что на 22,6% меньше прошлогоднего (1,456 млн тонн), и Ливия, увеличившая закупки в три раза - до 878 тыс. тонн с 289 тыс. тонн в июле-августе прошлого года.

Иран сохранил четвертое место, занятое в июле (500 тыс. тонн против 571 тыс. тонн). Ливия заняла место Израиля, который был пятым в июле (351 тыс. тонн против 95 тыс. тонн).

Как сообщил "Интерфаксу" председатель правления союза Эдуард Зернин, Саудовская Аравия набрала высокие темпы закупок и держит лидерство по импорту российского зерна с начала сезона. Она закупает не только пшеницу, но и зерновые культуры на корма. Египет вышел в лидеры по закупкам российской пшеницы, что позволило ему занять вторую позицию в рейтинге.

"В то же время Турция сократила закупки фуражных культур, этого оказалось достаточно, чтобы откатиться на третью позицию по зерну в целом, - сообщил Зернин. - Иран стабильно теряет свои позиции из-за серьезного сокращения российских поставок пшеницы ввиду перманентных и необъяснимых проблем с их оплатой".

По его словам, Ливия показала самый высокий (из лидеров) темп роста закупок и заняла место в пятерке крупнейших импортеров российского зерна.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ВНЕШТОРГ, ПОКУПАТЕЛИ


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