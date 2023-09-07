В Швеции ожидают, что турецкий парламент осенью одобрит ее заявку на членство в НАТО - глава МИД

Швеция полностью готова к присоединению к НАТО и рассчитывает, что турецкий парламент осенью одобрит заявку Стокгольма на вступление в альянс, заявил в четверг глава МИД Тобиас Биллстрём.
"Завершение процесса принятия Швеции в НАТО очень важно для безопасности как Швеции, так и НАТО. (...) Со своей стороны, мы полностью готовы к этому и ждем, когда в Анкаре начнется процесс ратификации нашей заявки", - сказал Биллстрём на пресс-конференции глав МИД балтийских и скандинавских государств в Риге.
Он напомнил, что у Стокгольма с Анкарой заключены договоренности, согласно которым в турецкий парламент направят заявку Швеции на членство НАТО для ратификации. Ранее сообщалось, что, как ожидается, это произойдет в октябре.
Биллстрём заверил, что Стокгольм продолжит выполнять обязательства, зафиксированные в трехстороннем меморандуме между Турцией, Швецией и Финляндией. Меморандум подписали в июне 2022 года на саммите в Мадриде.
Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. В итоге Анкара пообещала направить заявку Швеции на ратификацию в парламент.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. Со своей стороны, турецкие СМИ уточняли, что по словам Эрдогана, заявку Швеции ратифицируют после открытия сессии парламента, которое намечено на октябрь.
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