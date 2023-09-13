Азербайджанские военные пресекли попытку проникновения ДРГ армянских НВФ в Карабахе на территорию расположения подразделений армии - Минобороны

Азербайджанские военные в среду пресекли попытку проникновения разведывательно-диверсионной группы армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахе на территорию расположения подразделений армии, один из ее членов был ранен, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"13 сентября примерно 19:00 разведывательно-диверсионная группа армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент (в Карабахском регионе - ИФ-Аз), в целях совершения диверсионно-террористических актов, используя ущелья между боевыми позициями нашей армии, расположенными в направлении населенного пункта Мерджимек Кельбаджарского района, попыталась проникнуть на территорию расположения наших подразделений", - говорится в сообщении военного ведомства.
В министерстве отметили, что провокация была предотвращена в результате бдительности азербайджанских военнослужащих, несущих боевое дежурство.
Разведывательно-диверсионная группа была вынуждена отступить, один член группы получил ранение, сообщили в Минобороны Азербайджана.
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