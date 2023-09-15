Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе прорыть новые траншейные дороги - Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные в пятницу пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны прорыть новые траншейные дороги, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"15 сентября в 09:30 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района", - говорится в сообщении военного ведомства.
В министерстве отметили, что "в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены".
Р.Керимов
Азербайджан в январе-августе увеличил производство электроэнергии на 0,8%
Bank Respublika по итогам 8 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF
Мирзаев возглавил Petkim и подразделение SOCAR Turkiye по нефтепереработке и нефтехимии
Германия в январе-июле поставила в Азербайджан фармпродукцию почти на 26 млн евро
ЮНЕСКО не стала вносить Венецию в список Всемирного наследия под угрозой исчезновения
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Король Швеции отмечает 50-летие интронизации
Министра обороны Китая могут отправить в отставку
ООН призывает собрать более $70 млн для помощи жертвам наводнений в Ливии
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
Благодаря Yelo Bank дети будут более безопасно добираться до школы
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС