Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе прорыть новые траншейные дороги - Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные в пятницу пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны прорыть новые траншейные дороги, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"15 сентября в 09:30 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве отметили, что "в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены".

Р.Керимов