Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8108 RUR   0.0176 GBR   2.1125 TRY   0.0631

Цена на нефть

14.09 $/bbl +/- WTI 90.16 +1.64 Brent 93.70 +1.82

Карабах 15.09.2023 11:16

Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе прорыть новые траншейные дороги - Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные в пятницу пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны прорыть новые траншейные дороги, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"15 сентября в 09:30 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве отметили, что "в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены".

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Азербайджанские военные пресекли попытку проникновения ДРГ армянских НВФ в Карабахе на территорию расположения подразделений армии - Минобороны Армянские НВФ в Карабахе вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны Армянские НВФ в Карабахе использовали собаку с бомбой для совершения теракта против азербайджанских военных В результате провокации армянских НВФ азербайджанский военнослужащий подорвался на мине Пресечена очередная провокация армянских сепаратистов в Физулинском направлении Пресечена очередная провокация армянских НВФ в Карабахе Азербайджанские военные пресекли очередную провокацию армянских НВФ в Карабахе Азербайджанские военные пресекли третью провокацию за день армянских НВФ в Карабахе Азербайджанские военные пресекли очередную провокацию армянских НВФ в Карабахе Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе установить долговременные фортификационные сооружения

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az