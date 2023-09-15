Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября вырастет на $2,5, до $23,9 за тонну - Минфин

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 года вырастет на $2,5 - с $21,4 до $23,9 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных Минфином.
Месяцем ранее рост был на $4,5, в августе она повышалась на $1,3, в июле было снижение на $0,6. С марта по июнь наблюдался ее рост (на $1,8 в июне, по $0,1 в мае и апреле, на $1,4 в марте). Первые два месяца года она снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель, или $562,3 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период была на уровне $88,61.
Таким образом, дисконт снизился примерно до 13,1% с 16,5% месяцем ранее.
Н.Аббасова
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