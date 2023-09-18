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Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 90.77 +0.61 Brent 93.93 +0.23

ТЭК 18.09.2023 19:32

Цены на нефть продолжают расти

Нефть эталонных марок продолжает расти в цене вечером в понедельник на опасениях по поводу предложения топлива на мировом рынке.

Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 18:34 выросли в цене на $0,83 (0,88%), до $94,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на $1,18 (1,3%) - до $91,95 за баррель.

За прошлую неделю WTI выросла в цене на 3,7%, Brent - на 3,6%, причем обе марки обновили максимумы с ноября прошлого года. Основную роль в ралли цен на нефть сыграло решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

"Удивительно, что такой устойчивый рост цен на нефть происходит даже на фоне опасений сокращения спроса в Европе и Китае, так как эти экономики сталкиваются с существенным замедлением, и это показывает, насколько мело сейчас предложения", - отметил считает ведущий аналитик XM Мариос Хаджикириакос.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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