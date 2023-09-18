Цены на нефть продолжают расти

Нефть эталонных марок продолжает расти в цене вечером в понедельник на опасениях по поводу предложения топлива на мировом рынке.

Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 18:34 выросли в цене на $0,83 (0,88%), до $94,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на $1,18 (1,3%) - до $91,95 за баррель.

За прошлую неделю WTI выросла в цене на 3,7%, Brent - на 3,6%, причем обе марки обновили максимумы с ноября прошлого года. Основную роль в ралли цен на нефть сыграло решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

"Удивительно, что такой устойчивый рост цен на нефть происходит даже на фоне опасений сокращения спроса в Европе и Китае, так как эти экономики сталкиваются с существенным замедлением, и это показывает, насколько мело сейчас предложения", - отметил считает ведущий аналитик XM Мариос Хаджикириакос.