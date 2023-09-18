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Дальнее зарубежье 18.09.2023 22:54

ФРГ отправит Украине военную помощь на 400 млн евро

Германия направит Украине очередной пакет военной помощи на 400 млн евро, в него войдут в том числе боеприпасы и бронированные транспортные средства, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

"Общая стоимость этого пакета помощи составит 400 млн евро", - приводят СМИ слова Писториуса.

Он отметил, что в рамках этого пакета Берлин поставит Киеву также средства для разминирования и снаряды. Помимо прочего, пакет помощи включает одежду и генераторы.

СМИ отмечают, что, по словам министра, Германия еще не приняла решения по поводу отправки Украине крылатых ракет Taurus.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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