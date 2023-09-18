ФРГ отправит Украине военную помощь на 400 млн евро

Германия направит Украине очередной пакет военной помощи на 400 млн евро, в него войдут в том числе боеприпасы и бронированные транспортные средства, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

"Общая стоимость этого пакета помощи составит 400 млн евро", - приводят СМИ слова Писториуса.

Он отметил, что в рамках этого пакета Берлин поставит Киеву также средства для разминирования и снаряды. Помимо прочего, пакет помощи включает одежду и генераторы.

СМИ отмечают, что, по словам министра, Германия еще не приняла решения по поводу отправки Украине крылатых ракет Taurus.