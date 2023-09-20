Президент Ирана считает, что США выгоден конфликт в Украине

Президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что американцы не поддерживают никакие варианты прекращения огня на Украине, потому что хотят ослабить Европу.

"Отказ со стороны американцев от идей по прекращению огня на Украине показывает, что Америка имеет долгосрочный план по ослаблению Европы", - приводят в среду иранские СМИ слова Раиси.

"Мы не думаем, что военные действия в Европе в интересах какой-либо европейской страны", - указал иранский президент.

Он вновь отметил готовность Тегерана играть конструктивную роль для поиска путей прекращения боевых действий на Украине и начала политического процесса.

Говоря с трибуны на ГА ООН об иранской ядерной сделке, Раиси вновь обвинил США в нарушении взятых обязательств. По его словам, если Вашингтон хочет вернуться к СВПД, то должен продемонстрировать желание выполнять их. Он отметил, что Иран в свою очередь "никоим образом не откажется от своих неотъемлемых прав использовать ядерные технологии в мирных целях".

"Единственный ядерный преступник в мире не выполняет свои обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и вводит незаконные односторонние санкции, он нарушает бесспорные принципы международного законодательства и Устав ООН", - сказал Раиси о США.