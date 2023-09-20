В Баку сообщили о взятии под контроль более 90 армянских боевых позиций и нескольких стратегических высот в ходе операции в Карабахе

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе страны взяли под контроль более 90 боевых позиций армянских военных и несколько стратегических высот, заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге в среду.

"В ходе проведенных мероприятий Вооруженными cилами Азербайджана были взяты под контроль более 90 боевых позиций формирований вооруженных сил Армении, а также несколько стратегически важных высот", - сказал Эйвазов.

По его словам, ВС Азербайджана в ходе проводимых локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе взяли в качестве трофеев 7 военных транспортных средств, 4 миномета, 1 танк и 2 БМП.

Р.Ахмедов