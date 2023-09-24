Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:38 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 07:38 по Баку). Примерно через час после старта ракеты спутники были выведены на орбиту.
Это 110-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 41-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике.
В предстоящий понедельник SpaceX планирует вывести на орбиту еще одну партию интернет-спутников Starlink. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 21 аппаратом планируется осуществить с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.
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