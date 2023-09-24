Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8109 RUR   0.0177 GBR   2.0879 TRY   0.0627

Цена на нефть

22.09 $/bbl +/- WTI 90.03 +0.40 Brent 93.27 -0.03

Дальнее зарубежье 24.09.2023 11:30

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:38 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 07:38 по Баку). Примерно через час после старта ракеты спутники были выведены на орбиту.

Это 110-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 41-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике.

В предстоящий понедельник SpaceX планирует вывести на орбиту еще одну партию интернет-спутников Starlink. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 21 аппаратом планируется осуществить с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ОРБИТА


Похожие новости


SpaceX готовит к запуску две группы интернет-спутников Starlink Маск в месяц покупки Twitter привлек заем SpaceX на $1 млрд - WSJ SpaceX вывела на орбиту группу американских спутников системы предупреждения о ракетном нападении SpaceX вывела на орбиту партию интернет-спутников Starlink Ракета SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником Intelsat G-37 SpaceX перенесла запуск самого тяжелого в мире коммерческого спутника связи Запуск ракеты SpaceX с новой партией интернет-спутников Starlink отменен перед самым стартом SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink SpaceX запустит на орбиту 53 интернет-спутника Starlink SpaceX вывел на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az