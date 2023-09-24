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Социум 24.09.2023 19:50

Армения приняла около 400 человек, которые решили уехать из Карабахского региона Азербайджана

Пресс-служба правительства Армении сообщила о том, что Армения приняла 377 человек, которые решили выехать из Карабахского региона Азербайджана.

В населенном пункте Корнидзор, что на границе с Азербайджаном, создан гуманитарный центр .

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ЖИТЕЛИ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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