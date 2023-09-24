Армения приняла около 400 человек, которые решили уехать из Карабахского региона Азербайджана

Пресс-служба правительства Армении сообщила о том, что Армения приняла 377 человек, которые решили выехать из Карабахского региона Азербайджана.
В населенном пункте Корнидзор, что на границе с Азербайджаном, создан гуманитарный центр .
Ханкенди подключен к энергосистеме Азербайджана
В рамках разоружения армянские формирования в Карабахе сдали более 1,2 тыс. ед. стрелкового оружия, 6 ед. бронетехники
Алиев и Эрдоган примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахчыван
Валютные резервы Азербайджана оцениваются в $67 млрд
Кабмин направил проект госбюджета-2024 на рассмотрение президента Азербайджана
Нидерланды намерены повысить налоги для банков, ввести налог на обратный выкуп акций
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Вучич обвинил косовскую полицию в гибели трех сербов
В Армении надеются на «шаг вперед» на встрече Алиева и Пашиняна в Гранаде
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС