В рамках разоружения армянские формирования в Карабахе сдали более 1,2 тыс. ед. стрелкового оружия, 6 ед. бронетехники

Расформированные армянские вооруженные формирования, незаконно находившиеся в Карабахском регионе Азербайджана, в рамках процесса разоружения сдали более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и бронетехнику, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "На 24 сентября сдано шесть единиц бронетехники, более 1 200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тыс. единиц боеприпасов", - говорится в бюллетене Минобороны России. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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