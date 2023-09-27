Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в Карабахе и тематику мирного договора между Баку и Ереваном

Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в среду обсудили ситуацию в Карабахе и пути реализации трехсторонних договоренностей.

"Обсуждена ситуация в Карабахе, включая вопросы оказания гуманитарного содействия, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения. Рассмотрены пути реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., касающихся разработки мирного договора между Баку и Ереваном, делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно сообщению, был затронут "также ряд сюжетов двусторонней и региональной повестки дня".