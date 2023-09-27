Польша и США подписали соглашение о строительстве первой АЭС в Польше

Польша и США на встрече в Варшаве подписали соглашение о строительстве первой атомной электростанции в Польше, сообщает в среду Associated Press.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал сделку стартом новой главы в развитии Польши.

Американские компании Westinghouse и Bechtel подписали соглашение с польской государственной компанией Polskie Elektrownie Jadrowe, которая курирует программу. АЭС будет находиться в области Померания на берегу Балтийского моря.

В прошлом году власти Польши объявили, что выбрали США в качестве партнера для проекта.

Польша планирует потратить $40 млрд на строительство двух АЭС с тремя реакторами в каждой, отмечает Associated Press.