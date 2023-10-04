SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в четверг по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX
Запуск ракеты будет осуществлен с базы американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в среду в 22:45 по времени Восточного побережья США (в четверг в 5:45 мск). Примерно через час после старта спутники должны быть выведены на орбиту.
Это будет 113-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 44-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже 5,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.
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