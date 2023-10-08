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Внешняя политика 08.10.2023 11:40

Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в воскресенье с рабочим визитом в Грузию по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"В честь президента Ильхама Алиева в тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, был выстроен почетный караул", - отмечается в сообщении.

Президента Азербайджана встречали заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и другие официальные лица.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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