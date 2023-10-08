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Макроэкономика 08.10.2023 15:45

Алиев: у Баку и Тбилиси имеются очень большие планы в сферах энергетики и транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии у Баку и Тбилиси больших планов по сотрудничеству в сферах энергетики и транспорты.

Выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили в воскресенье в Тбилиси, Алиев подчеркнул, что в этих сферах уже достигнуты большие успехи и "у нас очень большие планы и в энергетической, и в транспортной сферах".

"Реализуемые нами совместные энергетические и транспортные проекты сегодня служат энергетической и транспортной безопасности многих стран. Что касается наших дальнейших планов, то и здесь есть повестка дня по углублению сотрудничества. Мы рады участвовать в реализации новых инфраструктурных проектов в Грузии", - отметил глава государства.

Алиев подчеркнул обмен мнениями по вопросу строительства порта Анаклия на встрече с премьер-министром Грузии.

"Как вы знаете, у Азербайджана есть порт Кулеви на черноморском побережье Грузии, расширение этого порта будет способствовать, безусловно, укреплению нашего сотрудничества. Конечно, увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс более чем в 5 раз и начало ее эксплуатации в ближайшем будущем, безусловно, послужит укреплению Среднего коридора", - добавил Алиев.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГРУЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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