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Дальнее зарубежье 10.10.2023 21:11

ФРГ объявила о пакете помощи Украине на 1 млрд евро

ФРГ объявила во вторник о пакете военной помощи Украине на сумму около 1 млрд евро, сообщают западные СМИ со ссылкой на Минобороны Германии.

"Германия продолжит поддерживать Украину тем, в чем она нуждается больше всего", - приводят СМИ слова германского министра обороны Бориса Писториуса.

Пакет помощи включает средства противовоздушной обороны, боеприпасы, бронетехнику, отмечается в сообщении.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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