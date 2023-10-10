ФРГ объявила о пакете помощи Украине на 1 млрд евро

ФРГ объявила во вторник о пакете военной помощи Украине на сумму около 1 млрд евро, сообщают западные СМИ со ссылкой на Минобороны Германии.

"Германия продолжит поддерживать Украину тем, в чем она нуждается больше всего", - приводят СМИ слова германского министра обороны Бориса Писториуса.

Пакет помощи включает средства противовоздушной обороны, боеприпасы, бронетехнику, отмечается в сообщении.